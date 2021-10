Ulm

vor 11 Min.

Ärger um Tag der Moschee: Ulm druckt Logo von Milli Görüs auf Plakate

Plus Am Sonntag ist Tag der offenen Moschee. In Ulm ist das Logo der vom Verfassungsschutz beobachteten Bewegung Milli Görüs auf den Plakaten. Die Stadt gibt sich zerknirscht.

Am Sonntag findet der Tag der offenen Moschee statt. Menschen aus der Region fiel im Internet auf dem Werbeplakat der Stadt Ulm für diesen Tag das Logo von Milli Görüs als Kooperationspartner Stadt Ulm auf. Kooperiert die Stadt wirklich mit dieser Bewegung, die der Verfassungsschutz im Blick hat? Das wurden auch Mitglieder des Ulmer Gemeinderates gefragt. Was hat es damit auf sich?

