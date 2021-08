Ulm

Akademietheater wagt sich in der Wilhelmsburg an ein hartes Thema

Plus "Dark Village" erzählt von Macht, Frauenverachtung und sogenannten Ehrenmorden. Eine junge Regisseurin inszeniert das Stück auf der Ulmer Wilhelmsburg.

Von Dagmar Hub

Sie ist hart an der Grenze ihrer Nerven, gibt Shaam Joli zu. Die syrische Regie-Absolventin der Ulmer Akademie für darstellende Kunst (AdK) hat sich für ihre Abschlussarbeit einen Themenbereich ausgewählt, der ihr sehr wichtig ist, und der das elf-köpfige Schauspiel-Ensemble gepackt hat: Shaam Joli arbeitet in dem zweistündigen Stück "Dark Village", das am 5. August als Etappendrama auf der Wilhelmsburg Premiere haben wird und dessen Texte Laura Federolf schrieb, einen real geschehenen, sogenannten "Ehrenmord" auf. Das Dorf, in dem der Ehrenmord an einer jungen Frau im Stück passiert, hat keinen Namen, denn Ehrenmorde geschehen in vielen frauenfeindlichen Ländern dieser Welt, erklärt Joli. "Dark Village" soll vor allem ein politisches Stück sein, eines, das die schwarze Seite von Politik darstellt - einer Politik, die Männern erlaubt, was Frauen nicht zugestanden ist.

