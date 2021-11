Als die Ulmer Feuerwehr mit dem Hubschrauber zu Unfällen flog

Plus Ab 1974 flogen Ulmer Feuerwehrleute mit dem Notarzt zu Einsätzen. Über eine Pionierzeit, neue Entwicklungen und das Ende einer einzigartigen Zusammenarbeit.

Den spektakulärsten Einsatz kann Peter Mayer immer noch nacherzählen, als läge er erst ein paar Tage zurück. Es ist der 12. Juni 1976, als zwei Ulmer Feuerwehrmänner mit dem Rettungshubschrauber der Bundeswehr zum Truppenübungsplatz nach Münsingen fliegen, wo ein Kanonenjagdpanzer über eine vier Meter hohe Böschung gerutscht ist. Elf Jahre lang gehen die Retter mit an Bord des Helikopters, um Menschenleben zu retten. Es ist ein bundesweit einzigartiges Projekt. Ein Projekt, für das die Ulmer sogar neue Technik selbst entwickelten.