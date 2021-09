Alte Brillen werden in Ulm dringend gesucht

Die Aktion "Eine Brille für Menschen in Not" hat 1500 Sehhilfen ins Hochwassergebiet geschickt – und benötigt nun Nachschub.

Der Ulmer Augenarzt Hans-Walter Roth sammelt seit langer Zeit gebrauchte Brillen für Menschen in Not. Seit Jahren steht die Initiative, die bedürftige Menschen im In- und Ausland mit Sehhilfen versorgt, unter der Schirmherrschaft von Kultur- und Sozialbürgermeisterin Iris Mann. Im Boot sind auch Augenärzte und Optiker aus Ulm, Neu-Ulm und der Region. Da jüngst 1500 Brillen abgeholt wurden, die als Hilfe in das von der Flut betroffene Katastrophengebiet im Ahrtal gingen, benötigt die Aktion "Eine Brille für Menschen in Not" dringend Nachschub. Auch mancher Rentner in Deutschland könne sich eine Sehhilfe nicht mehr leisten, da die gesetzlichen Krankenkassen keinen Zuschuss mehr geben, sagt Roth.

Auch für die Ulmer Vesperkirche werden Brillen benötigt

Wegen der Pandemie gehen derzeit nur wenige Brillen bei den Sammelstellen ein, allein für die Vesperkirche im Winter benötige man aber etwa 2000 gebrauchte Sehhilfen, um sie an Obdachlose und Bedürftige zu geben. Seinen Aufruf an die Bundestagskandidaten, Wahlkampfgelder für Menschen im Hochwassergebiet zur Verfügung zu stellen, habe leider kein einziger beantwortet, bedauert Roth.

Die gespendeten Brillen können an mehreren Stellen abgegeben werden: im Briefkasten des Ulmer Rathauses, bei Optik Rauch in Pfuhl, bei Glashausoptik in Langenau, im Augenzentrum Ulm und in der Augenarztpraxis Ulm/Wiblingen in der Pfullendorfer Straße 5.