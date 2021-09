Ulm

Annalena Baerbock stellt sich Fragen auf dem Münsterplatz

Plus Annalena Baerbock wirbt in Ulm vor rund 2000 Menschen kämpferisch um jede Stimme - für eine Grün geführte Regierung. Einzelne Kritiker melden sich zu Wort.

Von Sebastian Mayr

Es sei kein Dreikampf mehr, sondern ein Duell. So ist der Wettstreit ums Kanzleramt zuletzt beschrieben worden – weil die Grünen in den Umfragen den Anschluss verloren haben. Auch Annalena Baerbock spricht in Ulm von einem Duell statt von einem Triell. Die Grüne Kanzlerkandidatin argumentiert aber anders: Die Wählerinnen und Wähler könnten sich zwischen "Aufbruch" und "Weiter so" entscheiden. Von den knapp 2000 Menschen auf dem Münsterplatz kommt viel Beifall, doch am Ende muss sich die Grüne Kandidatin auch kritische Fragen anhören. Ihre Konkurrenten, Olaf Scholz ( SPD) und Armin Laschet ( CDU) machen einen Bogen um die Stadt.

