Arbeiten an B30: Weg nach Donaustetten voll gesperrt

Autofahrer, die über die B30 nach Donaustetten wollen, müssen Umwege in Kauf nehmen. Wegen Bauarbeiten kommt es zu einer Vollsperrung.

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt seit Montag, 24. Mai, auf der B30 in Fahrtrichtung Biberach zwischen den Anschlüssen Ulm-Wiblingen und Ulm-Donaustetten die Brücke über einen Feldweg bei Gögglingen (Trimm-dich-Pfad) instand setzen und den Fahrbahnbelag auf rund 4,2 Kilometern Gesamtlänge erneuern.

Die Arbeiten kommen nach Behördenangaben gut voran, sodass bereits - früher als ursprünglich geplant - ab Dienstag, 20. Juli, mit dem letzten Bauabschnitt begonnen werden kann. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist die gesamte Maßnahme bis Mitte August 2021 abgeschlossen.

Zur Durchführung der Arbeiten muss die bestehende Verkehrsführung bis über die Anschlussstelle Donaustetten hinaus verlängert werden. Die Fahrbahn in Richtung Biberach bleibt vollständig gesperrt und der gesamte Verkehr wird auf der Gegenfahrbahn geführt. Für die Verkehrsteilnehmer stehen weiterhin in Fahrtrichtung Biberach ein und in Richtung Ulm zwei Fahrstreifen der B30 zur Verfügung.

Abfahrtsast nach Donaustetten voll gesperrt

An der Anschlussstelle Donaustetten wird der Abfahrtsast nach Donaustetten für den Verkehr voll gesperrt. Es erfolgt eine Umleitung über die Anschlussstelle Achstetten nach Donaustetten. Diese wird örtlich ausgeschildert.

Die Parkplätze an der B30 in Fahrtrichtung Ulm und Trimm-dich-Pfad bleiben gesperrt.

Die Maßnahmen sind aufgrund diverser Schäden, wie zum Beispiel Unebenheiten, Verdrückungen und Rissbildungen in der Fahrbahn, erforderlich. Sie sollen der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur dienen.

Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich auf rund 1,56 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium bittet um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstehenden Behinderungen. (AZ)