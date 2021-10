Arbeiter verletzt sich im Donautal mit Chemikalie

Plus Das Missgeschick eines Arbeiters führt zu einem Großeinsatz im Ulmer Industriegebiet Donautal. Die Polizei sperrt das Gelände weiträumig ab.

Einen Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verursachte am Donnerstagvormittag das Missgeschick eines Arbeiters im Ulmer Industriegebiet Donautal. Gegen elf Uhr vormittags öffnete der 21-jährige Mann ein Fass mit Diethylamin, dabei spritzte etwas von der leicht brennbare Flüssigkeit heraus und verletzte den Mann am Bein.