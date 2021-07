Auf Andacht folgt Applaus: Schwörkonzert erntet stehende Ovationen

Plus Andächtig und innig: Das Schwörkonzert 2021 bietet Orgelsoli und Chorgesang, Werke von Bruckner - und es steht auch im Zeichen eines Abschieds.

Ein Spatz hatte sich ins Münster verirrt - und kaum einer schien es zu bemerken. Noch bevor das Konzert begann, flatterte der Vogel über den Steinboden, durch das Nordschiff, flog dort auf den Holzstühlen von einer Lehne zur nächsten, dort wo Minuten später die Sänger des Motettenchors Platz nehmen würden. Dieser kleine Ulmer Spatz kündigte ein ulmisches Ereignis an: Das Schwörkonzert 2021. Zu diesem Fest im Ulmer Münster waren 440 Zuschauer, Getestete, Geimpfte, Genesene, zugelassen. Sie erlebten ein Konzert in inniger Stimmung: Wie eine große Andacht klang dieser Auftakt zum Schwörwochenende - zu den Ulmer Stadtfeiertagen. Mit Orgel, Chorgesang und einem, der Abschied von der Stadt nimmt.