Ulm

vor 47 Min.

Ausstellung bei "Stürmt die Burg" hat begonnen: Arbeiten, die unter die Haut gehen

"Plants in Prison" – so haben (von links) Ulrike Markus, Diane Häfner und Robert Schittko ihre Ausstellung in der Wilhelmsburg betitelt.

Plus Auf der Ulmer Wilhelmsburg stellen Diane Häfner, Ulrike Markus und Robert Schittko ihre neusten Werke aus. Arbeiten, die an und unter die Haut gehen.

Von Veronika Lintner

Es brummt und wuselt wieder um die alten Festungsmauern, das Ulmer Festival "Stürmt die Burg" hat begonnen. Drinnen, in den steinernen, kühlen Winkeln der Wilhelmsburg, hat die Kunst ihren Platz gefunden: Hier präsentieren Künstler Werke, Performances, Installationen, Skulpturen. Und ein junges Trio erobert jetzt den Flankenturm der Burg: In einem Rundgang stellen Diane Häfner, Ulrike Markus und Robert Schittko ihre neusten Werke aus. Der Clou dabei: Sie arbeiten mit Keramik, Porzellan, Ton – und kommen dabei dem menschlichen Körper und der Seele ganz nah, bis an die Haut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

