Ausstellung in der Galerie Kunstpool hat unglaublich viele Ebenen

Hans Multschers Schmerzensmann scheint das Münster verlassen zu haben: Ein Werk der Ausstellung "Kommen und Gehen" in der Galerie Kunstpool am Ehinger Tor.

Plus Die Schau "Kommen und Gehen" in der Galerie Kunstpool am Ehinger Tor in Ulm thematisiert reges Treiben und Vergänglichkeit. Sie lässt im Kopf vieles entstehen.

Von Dagmar Hub

Vielschichtiger deutbar geht kaum: "Kommen und Gehen" heißt die aktuelle Ausstellung in der Galerie Kunstpool am Ehinger Tor, zu der Dorothea Grathwohl vier renommierte Künstler und Künstlerinnen gezielt eingeladen hat, die alle vier miteinander in Beziehung stehen. Anna Arnskötter und Lothar Seruset sind ein Ehepaar, Rachel Kohn und Annette Voigt sind Freundinnen beider. Die Ausstellung nimmt das Kommen und Gehen am Ehinger Tor ganz unmittelbar unter die Lupe, bei genauerem Hinsehen aber beschäftigt sie sich mit nichts Geringerem als der Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit allen Seins, mit dem Kommen und Gehen alles Lebendigen und Geschaffenen.

