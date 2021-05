Ulm

vor 16 Min.

"Ausstellungsfieber" - Wie sich die HfG Ulm der weiten Welt präsentierte

Plus Wie die Ulmer Hochschule für Gestaltung ihre Design-Philosophie der ganzen Welt erklärte, zeigt eine neue Ausstellung - sobald sie öffnen darf.

Von Veronika Lintner

Das Ulmer HfG-Archiv stellt sich in diesen Tagen selbst ein Attest aus. Diagnose: „Ausstellungsfieber“. Und das in einer Zeit, in der alle Museen der Region noch geschlossen sind, in der die Kulturszene an Corona kränkelt. Trotzdem, oder gerade deswegen: „Ausstellungsfieber“ – so heißt die neue Ausstellung im Archiv der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Die legendäre Kreativstätte auf dem Kuhberg, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts den Bauhaus-Gedanken mit Stil und Design aufgriff und weiter formte, gestaltete rund 20 Ausstellungen in 15 Jahren. „Das war ein zentrales Standbein der HfG“, erklärt die Kuratorin Viktoria Lea Heinrich. Denn so knüpfte die HfG Kontakt mit der halben Welt, von Montreal bis Amsterdam – mit Menschen, die Designprodukte auf Messen beäugten. Mit Menschen, die Design verstehen und lernen wollten. Seit dem 1. Mai steht das „Ausstellungsfieber“ startbereit, mit Fotos, Schautafeln, Ständen und Zeitzeugnissen. Bis zum 19. September soll die Ausstellung bald zu sehen sein.

