Auto-Fans bewundern 170 US-Cars im Ulmer Donautal

Plus Marken wie Dodge, Chevrolet, Oldsmobile, Ford und GMC sind beim US-Car-&-Bike-Treffen in Ulm zu sehen, 450 Besucher kommen. Welche Autos besonders auffallen.

Rund 170 US-Cars, darunter einige Trucks, sowie ein amerikanisches Motorrad konnten Fans beim jüngsten US-Car-&-Bike-Treffen im Ulmer Donautal bestaunen. Etwa 450 Besucherinnen und Besucher kamen - unter Einhaltung der bekannten 3-G-Regel. Nur wer gegen Covid-19 geimpft oder von einer Krankheit genesen ist oder einen negativen Testnachweis vorlegen konnte, durfte die Schau besuchen. Wer dabei war, erlebte ein "little America Feeling" - das Gefühl, dass ein Stück USA in Ulm zu bestaunen war.