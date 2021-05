Ulm

Auto-Poser in Ulm: Jetzt soll's der Innenminister richten

Plus Die Verzweiflung in Ulm ob der Tuning-Szene in Ulm ist offenbar groß. Wird die Problemlage ein Fall für das Innenministerium des Freistaats?

Von Oliver Helmstädter

Wenn schon die Stadtverwaltung in Ulm plus Polizei zu wenig handelt, dann soll jetzt halt Minister Thomas Strobl persönlich den Karren aus dem Dreck - sprich die Sportwagen aus der Innenstadt - ziehen. Das dachte sich offenbar der Ulmer SPD-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Martin Rivoir. Und so formuliert der frühere OB-Kandidat in einem offenen Brief, dass jetzt das Innenministerium tätig werden soll.

