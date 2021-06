Ulm

Auto brennt in Tiefgarage in Wiblingen: Bewohner müssen Wohnung verlassen

In einer Tiefgarage in Ulm-Wiblingen brannte ein Auto.

Plus In Ulm-Wiblingen brennt ein Auto nach dem Unwetter in einer Tiefgarage. Die Feuerwehr rückt aus. 70 Bewohner müssen ihre Wohnung verlassen.

Von Thomas Heckmann

Nach dem Unwetter am Montagabend hat ein Auto in einer Tiefgarage in Ulm-Wiblingen gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Etwa 70 Bewohner mussten ihre Wohnung verlassen.

