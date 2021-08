Auto geht in Ulm-Söflingen in Flammen auf

In Ulm-Söflingen geht ein Auto in Flammen auf. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Ein Auto ist am Donnerstag in Ulm-Söflingen in Flammen aufgegangen. Ein technischer Defekt dürfte ursächlich für das Feuer gewesen sein.

Wie die Polizei ermittelt, fuhr ein 37-Jähriger gegen 16 Uhr im Lehnerweg mit seinem Volvo. Etwa 10 Minuten, nachdem er sein Auto abgestellt hatte, fing es Feuer. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand am Auto zwar löschen, dennoch brannte die Fahrzeugfront aus. Wie hoch sich der Schaden beläuft, ist nicht bekannt. (AZ)