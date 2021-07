Auto gerät in Parkhaus in Ulm in Brand

In einem Parkhaus in Ulm hat ein Auto Feuer gefangen. Ursache war vermutlich ein Kurzschluss.

Einen Fahrzeugbrand hat die Feuerwehr am Freitag in Ulm gelöscht. Ein 35-Jähriger meldete kurz vor 17.30 Uhr, dass sein Auto in einem Parkhaus in der Ulmer Innenstadt brenne. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie größeren Schaden anrichten konnten. Der Fahrer gab an, dass er auf seiner Fahrt nach Ulm einen kleinen Knall gehört habe. Außerdem habe es verschmort gerochen.

Laut der Ulmer Polizei war wohl ein Kurzschluss die Ursache

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Kurzschluss die Brandursache gewesen sein, so die Ulmer Polizei. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AZ)