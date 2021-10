Ulm

vor 31 Min.

Autofahrerin wird bei Auffahrunfall in der Weststadt in Ulm verletzt

In der Söflinger Straße in Ulm hat sich am Donnerstag ein Auffahrunfall ereignet. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in der Weststadt in Ulm ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Kurz vor 10 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Mercedes in der Söflinger Straße in Richtung Theodor-Heuss-Platz . Vor dem Fahrzeug war ein VW unterwegs. Dessen 59-jährige Fahrerin hielt an, weil sich der Verkehr gestaut hatte. Die 41-Jährige sah das zu spät und fuhr auf, so die Polizei. Laut der Polizei Ulm entstand ein Sachschaden von 4000 Euro Die Fahrerin des VW trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Sie suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. (AZ)

