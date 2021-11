Axel Hacke im Gespräch: "Ich bin niemand, der eine klare Position scheut"

Plus Von "Bosch" zum "Besten aus aller Welt": Seit 1990 schreibt Axel Hacke Kolumnen für das SZ-Magazin, seine Bücher sind Bestseller. Bald liest er in Ulm.

Axel Hacke ist ein Wortsammler, ein Sprachspieler - und ein Beobachter unserer Gesellschaft. Seine Kolumnen sind seit 1990 die Konstante im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Zu Beginn ging es um seine Familie und den eisigen Mitbewohner "Bosch", seinen sprechenden Kühlschrank. Hackes Fans schätzen und kennen ihn heute auch als Autor zahlreicher Bücher. Vor seiner Lesung im Ulmer Roxy teilt er im Gespräch seine Gedanken, über Anstand, Missverständnisse, lustige Leserpost aus Schwaben - und darüber, was er eigentlich ist, ein Kolumnist.