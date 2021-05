Ulm

Backbube Markus Hummel bringt Süßes mit zur Lockdown-Bar im Roxy

Kaffeeratsch an der Lockdown-Bar: (von links) Gastgeberin Ariane Müller, Barkeeper Michl Brenner und Backbube Markus Hummel.

Plus Der Neu-Ulmer Food-Blogger Markus Hummel überrascht die Lockdown-Bar-Moderatorin Ariane Müller in Ulm mit einer Erdbeerroulade.

Von Andreas Brücken

Mit seinen Drinks zum Nachmixen ist Barkeeper Michl Brenner an der Lockdown-Bar im Ulmer Roxy zur Institution des virtuellen Nachtlebens geworden. An der Seite von Gastgeberin Ariane Müller serviert Brenner nun schon seit 17 Wochen Getränke, die von den Zuschauern an den Bildschirmen nachgemacht werden dürfen. Zur jüngsten Ausgabe der Lockdown-Bar kamen unlängst auch die Liebhaber von Torten und Kuchen auf ihre Kosten.

