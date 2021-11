Ulm

Bagger-Unfall am Hauptbahnhof sorgt für Straßenbahn-Ausfall in Ulm

Plus Nach den Herbstferien hätte am Montag eigentlich wieder der normale Straßenbahn-Betrieb in Ulm starten sollen. Doch am Mittag kam es zu einem Zwischenfall am Hauptbahnhof.

Von Thomas Heckmann

Eigentlich hätten am Montag nach den Herbstferien die Straßenbahnen in Ulm wieder ihre Fahrt voll aufnehmen sollen. Doch schon kurz nach Mittag war der Betrieb rund um den Hauptbahnhof wieder eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen musste eingerichtet werden. Der Grund: Auf einer Baustelle kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Pendler mussten Geduld aufbringen.

