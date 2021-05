Ulm

vor 2 Min.

Bangen um "Dracula": Findet das Musical auf der Wilhelmsburg statt?

Von "Dracula" bis "Stürmt die Burg": Wie viel Kultur steckt in der Wilhelmsburg im Jahr 2021?

Plus Auf der Ulmer Wilhelmsburg könnte das Dracula-Musical bald Premiere feiern - aber mit wie vielen Besuchern? Auch "Stürmt die Burg" ist wieder geplant.

Von Veronika Lintner

Graf Dracula verbreitet Furcht und Schrecken. Auf den Buchseiten in Bram Stokers Gruselgeschichte, aber auch im Film, seit Bela Lugosi sich in eleganter Vampir-Gestalt über die Kinoleinwand hinein in jedermanns Albträume schlich. Im Sommer 2021 aber, da zittert und bangt das Theater Ulm nicht vor dem, sondern um den berühmten Blutsauger. Das Theater plant eine Großproduktion – mit „Dracula“, dem Musical von Frank Wildhorn, auf der Ulmer Wilhelmsburg. Aber unter welchen Bedingungen kann das Stück im Juni starten? Werden die Premiere nur 100 Zuschauer erleben dürfen? Die Wilhelmsburg könnte wieder zum entscheidenden Ort im UImer Kultur-Sommer werden – nicht nur mit Vampir-Grusel.

Themen folgen