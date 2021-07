Barfüßiger Mann ohne T-Shirt fasst Frau an die Brust

Mehr als daneben benommen hat sich ein Mann in einem Seniorenheim in der Ulmer Weststadt.

Ein Mann versuchte nach Polizeiangaben am Samstagabend unter einem Vorwand gegen 19.45 Uhr Zutritt zu einem Altersheim in der Straße Am Sudhaus zu bekommen.

Eine Mitarbeiterin verweigerte dem offensichtlich verwirrten Mann den Zutritt. Doch der Störenfried weigerte sich zunächst, das Haus zu verlassen. Als die 26-jährige Frau die Polizei verständigen wollte, fasste er ihr kurzerhand an die Brüste und flüchtete. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, dunkle Haare und mit mächtigem Bierbauch beschrieben. Er trug weder Schuhe noch ein Oberteil. Bekleidet war er nur mit einem dunklen Basecap und Shorts. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. (AZ)

