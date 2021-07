Bau kostete 6,3 Millionen Euro: Die neue Rettungswache in Ulm ist eröffnet

Plus Ein Bau, von dem große Teile der Bevölkerung profitieren. Der Rettungsdienst nutzt das Erdgeschoss, im Obergeschoss werden die Retter der Zukunft ausgebildet.

Ein richtiger Festtag war der Freitag für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Ulm, denn Gerda Hasselfeldt, die Präsidentin des DRK-Bundesverbandes, war zur Einweihung der Rettungswache und Niederlassung der Landesschule auf den Oberen Eselsberg gereist.