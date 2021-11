Bauarbeiten in Ulm: Beeinträchtigungen an der Neuen Straße und am Ehinger Tor

Autofahrer, Fußgängerinnen und Radler müssen Umwege in Kauf nehmen. In der Neuen Straße und am Ehinger Tor in Ulm gibt es in den Herbstferien Baustellen.

Von Dienstag, 2. November, bis einschließlich Samstag, 6. November, werden Tiefbauarbeiten entlang der Neuen Straße Ulm durchgeführt, weil dort eine Erdgas-Hauptleitung saniert wird. Autos, die von der Neuen Straße kommen, können in dieser Zeit nicht nach rechts in die Schillerstraße einbiegen. Der in diesem Abschnitt parallel zur Neuen Straße verlaufende Fuß- und Radweg ist davon ebenfalls betroffen. Eine Umleitung für Fußgängerinnen, Radfahrer und die dort verkehrenden Buslinien wird eingerichtet, wie ein Sprecher der SWU mitteilt.

Neue Straße und Ehinger Tor in Ulm: Baustellen behindern den Verkehr

In der gleichen Zeit wird unweit dieser Baustelle auch an der Unterführung zum Ehinger Tor gearbeitet. Die Sanierungsarbeiten dort finden nachts statt. Hierfür wird im Wechsel immer eine Fahrspur in der Neuen Straße in der Zeit von 20 Uhr abends bis 5 Uhr in der Früh gesperrt, so eine Sprecherin der Stadt Ulm. Die Arbeiten beginnen am Dienstagabend, 2. November, und sollen am Samstagmorgen, 6. November, fertig sein. Eine Umleitung ist in diesem Fall nicht ausgeschildert. (AZ)