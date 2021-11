Ulm

11:38 Uhr

Baufälliges Kepler- und Humboldt-Gymnasium in Ulm ist wieder nutzbar

So waren das Kepler- und Humboldt-Gymnasium im Sommer eingezäunt.

Plus Innerhalb weniger Monate hat die Stadt Ulm die maroden Wände der beiden Schulen stabilisiert, die Schüler sind zurück. Ein Unternehmer hat geholfen.

Von Sebastian Mayr

Die durch Risse beschädigten Mauern des Kepler- und des Humboldt-Gymnasiums in Ulm sind durch Stahlrahmen verstärkt und stabilisiert worden. Drei Gebäudeteile konnten nach Angaben der Stadtverwaltung bereits vor Ende der Sommerferien freigegeben werden, am vierten Gebäudeteil wurde bis in die Herbstferien gearbeitet. Nun sind die Schülerinnen und Schüler zurück im Haus.

