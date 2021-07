Ulm

vor 31 Min.

Baustellen und Sperrungen in den Ferien: Das kommt auf den Verkehr in Ulm zu

Vor dem Ulmer Hauptbahnhof stehen in den Sommerferien Bauarbeiten an, unter anderem wird die neue Straßenbahnhaltestelle in Betrieb genommen.

Plus Vor dem Ulmer Hauptbahnhof wird pünktlich zu Beginn der Schulferien richtig rangeklotzt. Und auch die Ludwig-Erhard-Brücke steht vor der weiteren Sanierung sowie einer Vollsperrung.

Von Oliver Helmstädter

Seit März 2017 wird vor dem Ulmer Hauptbahnhof gebuddelt, gebaggert, gebaut und gesperrt. Jetzt wird mit dem Beginn der Schulferien das angeblich letzte Jahr der Großbaustelle eingeläutet. Harald Walter, der Leiter der Koordinierungsstelle Großprojekte am Ulmer Rathaus, spricht unverhohlen von einer Leidenszeit für Pendler, Händler und Anwohner. "Da ist schon bei dem einen oder anderen die Geduld am Ende", sagt Walter. Zumal sich immer wieder die Verkehrsführung ändere, was für Verwirrung sorgt. Das tut sich jetzt vor dem Hauptbahnhof und an der Ludwig-Erhard-Brücke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen