Ulm

vor 18 Min.

Bayerisch, bissig: Die Wellküren bespaßen das Ulmer Stadthaus

Plus "The Queens of happiness": Im Ulmer Stadthaus präsentieren die drei Well-Schwestern ihr neues Programm. Dabei schießen sie Söder schon mal ins Weltall.

Von Ralph Manhalter

Ob sie ihren "Hymnus" an Söder nun umschreiben müssen? Das ließen die drei Schwestern offen. "Markus, wir verzehren uns nach deinem Frankenlaib", frohlocken sie in diesem Lied. Bekanntermaßen ist aber die Karrierekurve des bayerischen Ministerpräsidenten unter Einfluss der restrepuplikanischen Schwesterpartei vom Vertikalen ins Horizontale geknickt. Doch da sei das Lied eben schon fertig gewesen, beeilen sich die Damen zu erklären. Seit nunmehr 35 Jahren gibt es die Wellküren aus dem kleinen Ort Oberschweinbach im Kreis Fürstenfeldbruck. Hervorgegangen aus einer durch und durch künstlerisch-musikalischen Familie, beherrscht das Trio politisches Kabarett par excellence ebenso wie die traditionelle bayerische Stubenmusik. Das haben sie nun auch im Ulmer Stadthaus bewiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen