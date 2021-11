Berauscht am Steuer? Unfallfahrerin fährt in Ulm vor der Polizei davon

Eine Frau erfasst mit ihrem Smart einen Mercedes. Als die Polizei den Unfall aufnimmt, fährt sie nach Hause. Dort stellt eine Streife noch etwas anderes fest.

Eine 23 Jahre alte Frau ist während der Unfallaufnahme durch die Polizei in ihren Wagen gestiegen und davon gefahren. Zuvor hatte sie mit ihrem Smart einen Mercedes erfasst.

Am Samstagabend kurz nach 19 Uhr kam es an der Ecke Jägerstraße/Einsteinstraße zu besagtem Verkehrsunfall. Die 23-Jährige hatte die Vorfahrt des entgegenkommenden Mercedes nicht beachtet. Beide Autos stießen zusammen. Während der Unfallaufnahme, als die Polizei schon vor Ort war, stieg die Frau einfach in ihren Smart ein und fuhr nach Hause. Eine zweite Polizeistreife fuhr ihr nach und traf die 23-Jährige daheim an.

Hier ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbehalten. Am Smart der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 5000 Euro, am Mercedes in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. (AZ)