Ulm

vor 17 Min.

Bergsteigerlegende Reinhold Messner zeigt sich in Ulm demütig und bewegt

Plus Die Bergsteigerlegende Reinhold Messner spricht im CCU in Ulm über den Nanga Parbat – auch über jene Expedition dort, bei der sein Bruder Günther ums Leben kam.

Von Ralph Manhalter

Er, der zwischenzeitlich durchaus zu den Legenden gezählt werden kann, gibt sich am Ende bescheiden: Verglichen mit seinen Brüdern und Schwestern, hier ein Arzt, dort ein Wissenschaftler, nennt sich Reinhold Messner süffisant einen Eroberer des Nutzlosen. Mit seinen nunmehr 76 Jahren blickte der Extrembergsteiger und Buchautor am vergangenen Samstag zurück auf die vergangenen Jahrzehnte, in welche er eben dieses "Nutzlose" als lebensfeindliches, ja tödliches Element kennengelernt hatte.

