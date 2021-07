Beschluss: Ulmer Parkhäuser sollen besser ausgeschildert werden

Plus Das bisherige Ulmer Parkleitsystem ist veraltet. Die Nachfolger-Variante soll 2,15 Millionen Euro kosten und spürbare Vorteile für Autofahrer bringen.

Ein neues Parkleitsystem soll Autofahrern in Ulm künftig bessere Orientierung geben. Die neuen Tafeln beinhalten wie die bisherigen LED-Anzeigen mit der Anzahl freier Stellplätze. Es werden aber mehr Informationen als bislang angezeigt, etwa auch die Zahl freier Plätze mit Elektroladesäulen. Insgesamt kostet die Umstellung geschätzte 2,15 Millionen Euro. Etwas mehr als die Hälfte könnte durch Fördergelder des Landes Baden-Württemberg bezahlt werden.