Bethesda: Diese digitale Wohnung in Ulm soll das Leben leichter machen

Plus Wie Digitalisierung ganz praktisch betagten Menschen im Alltag helfen kann, zeigt eine Musterwohnung im Bethesda in Ulm. Von kleinen Robotern, vielen Sensoren und einem Forschungsprojekt.

Eine Nullachtfünfzehn-Einbauküche, Standard-Couchecke und ein eher kleines Schlafzimmer: Die Normalität in der "Digitalen Musterwohnung", die dem Besucher als Erstes ins Auge fällt, ist Programm. Denn statt einer abgefahrenen Zukunftsvision wollen Professor Michael Denkinger, der Ärztliche Direktor des Bethesda, und sein Forschungsteam ganz praktisch aufzeigen, wie mit moderner Technik Senioren im Alltag länger selbstständig bleiben können. Das Überraschende steckt in Details.