Betrunken auf dem E-Scooter durch Ulm

E-Scooter-Fahrer und der Alkohol, das ist für die Polizei in Ulm mittlerweile ein Dauerthema. Das zeigte sich wieder am Wochenende

Wieder mal hat die Ulmer Polizei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die vom Alkohol benebelt unterwegs waren. Den ersten erwischte sie am Freitag gegen 21 Uhr. Er fiel einer Streifenbesatzung auf, weil er in der Blaubeurer Straße ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 46-Jährigen eine deutliche Fahne. Ein Alkoholtest bestätigte das. Der Mann musste zur Blutentnahme. Gegen 22:45 Uhr kontrollierten Polizisten einen 21-Jährigen auf dem E-Scooter in der Neue Straße. Er hatte zuvor kein sonderlich großes Interesse an einer roten Ampel gezeigt. Auch sein Alkomattest war positiv. Eine Blutentnahme blieb ihm jedoch erspart. Um 2:25 Uhr fiel ein 24-Jähriger einer Streife im Weinbergweg auf. Auch er hatte vor Fahrtantritt Alkohol genossen, was er glaubhaft durch einen Test belegte. Alle drei Männer haben nun eine Anzeige am Hals.

