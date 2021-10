Betrunkener Radfahrer pöbelt an Tankstelle in Ulm

Zu viel getrunken hatte ein Radler, der an einer Tankstelle in Ulm eine Pause machte.

Um zwei Uhr in der Früh am Montagmorgen wurde die Polizei in Ulm auf einen betrunkenen Radler aufmerksam gemacht. An einer Tankstelle in der Illerstraße machte der Mann einen Halt und gab sich aggressiv.

Der Radfahrer in Ulm war betrunken unterwegs

Die eintreffende Polizei ließ den betrunkenen 31-jährigen Radfahrer sofort ins Röhrchen pusten. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.