Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Ulm: Polizei sucht nach Täter

In Ulm wird am frühen Morgen eine Tankstelle überfallen. Eine Angestellte wird mit einer Waffe bedroht. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter ist bislang erfolglos.

Eine Tankstelle in Ulm ist am frühen Mittwochmorgen überfallen worden. Ein bislang unbekannter Täter soll nach Angaben der Polizei eine Angestellte mit einer Pistole bedroht haben. Der Täter flüchtete. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Gegen 4.15 Uhr soll der Unbekannte die Tankstelle am Hindenburgring betreten haben, so die Polizei in einer Mitteilung am Mittwochvormittag. Zunächst soll der Täter eine Schachtel Zigaretten verlangt haben. Als die Angestellte die Zigaretten abkassieren wollte, habe der Unbekannte eine Pistole in der Hand gehalten. Damit soll er die Frau bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Nachdem die Frau dem Täter das Bargeld übergeben hatte, habe der Unbekannte die Tankstelle verlassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet, so die Polizei weiter.

Nach Tankstellen-Überfall: Ulmer Polizei fahndet mit Täterbeschreibung

Mehrere Polizeistreifen hätten nach dem Unbekannten gefahndet. Gefunden werden konnte er bislang nicht. Die Ulmer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun weiter nach dem Täter.

Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Er soll eine dunkle Jacke und dunkle Sporthose getragen haben. Weiterhin habe er eine dunkelgraue Mütze aufgehabt sowie eine OP-Maske vor dem Gesicht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)