Ulm

vor 32 Min.

Biergarten neben dem Roxy: Das ist rund um den Soundgarten geplant

Im Soundgarten in Ulm spielt - bald - die Musik: Roxy-Geschäftsführer Christian Grupp (links) und Veranstaltungsmanager Stephan Kolb.

Plus Im Biergarten des Ulmer Roxy bahnt sich ein Sommer mit Musik und Literatur an – und der Tanz kehrt ins Kulturzentrum zurück. Auch "Die Happy" kündigt sich an.

Von Veronika Lintner

Ulm Bunte Sonnensegel hängen zwischen den jungen Bäumen, Biertischgarnituren verteilen sich zwischen den Gastro-Büdchen und der Strandbar mit Strohdach. Keine Frage, hier im Biergarten des Ulmer Roxy hat der Sommer ein Zuhause. Und tatsächlich hat das Kulturzentrum große Pläne, für diesen Garten vor der eigenen Klub-Haustüre – Corona zum Trotz. Eine Mischung aus Pop, Hiphop, Rock, aber auch Literatur und Tanz, von „Die Happy“ bis zur Science-Fiction und Poesie – das alles soll hier im „Soundgarten“ zu erleben sein. Ein Programm vom 1. Juli bis zum 18. September.

