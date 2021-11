Blick ins Weihnachtsstübchen: Theater Ulm öffnet seine "Advents-Fenster"

Das Ensemble des Theaters Ulm bespielt an den Samstagen im Advent die Fensterfassade des Theaters. Das Publikum draußen erlebt Literatur, Kunst, Musik.

Ein gemütlicher karierter Großvater-Sessel mit Klöppeldeckchen, darüber ein Socken-Adventskalender, Lebkuchen, Schaukelpferd und Geschenke: Wie in der guten alten Zeit präsentiert sich ein "Adventsfenster" hinter der Glasfassade des Theaters Ulm. Hier nehmen an jedem Samstag im Advent jeweils um 17.30 Uhr Mitglieder der Ensembles des Theaters Ulm Platz, um den Zuschauern draußen in diesem von der Pandemie doch sehr geprägten Tagen kurze adventliche Darbietungen literarischer oder musikalischer Art zu schenken.

Anne Simmering liest im Fenster des Theaters Ulm Charles Dickens

Am ersten Adventssamstag las die Schauspielerin Anne Simmering – aktuell zu erleben als Morticia im Musical "The Addams Family" und als Kreon in "Antigone" – weihnachtliche Texte von Charles Dickens vor. Am kommenden Samstag wird Schauspieler Stephan Clemens aus Robert Gernhardts Satire „Die Falle“ rezitieren. Zwei weitere Termine sind an den folgenden Samstagen geplant.

