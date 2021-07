Bloom Offices: Der neue Eingang zum Safranberg in Ulm nimmt Formen an

Plus Richtfest für einen neuartigen Neubau in Ulm: Bloom ist das englische Wort für blühen. Im Zuge eines "Wohlfühlkonzepts" gibt es Raum für 750 Arbeitsplätze.

Am Ulmer Safranberg gab es einen Grund zu feiern: der Rohbau der Bloom Offices, dem neuen Bürogebäude an der Heidenheimer Straße, ist fertiggestellt. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2022 geplant. Stephan Sieber, Chef des Hauptmieters Transporeon, zeigte sich erfreut über den planmäßigen Baufortschritt.