Ulm

vor 19 Min.

Brand bei Ulmer Firma: Zigarette in Pappbecher verursacht Schaden von 10.000 Euro

In der Wörthstraße in Ulm hat es am Montag gebrannt. Als Brandursache vermutet die Polizei eine achtlos entsorgte Zigarette in einem Pappbecher.

