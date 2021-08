Brand im Klosterhof Söflingen verursacht hohen Schaden: Katze muss zum Tierarzt

Im Klosterhof in Ulm-Söflingen richtet ein Brand hohen Schaden an. Bei der Ursache hat die Polizei bereits eine Vermutung.

Bei einem Brand am Freitagvormittag in einem Haus im Söflinger Klosterhof ist ein Schaden in Höhe von circa 50.000 Euro entstanden. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei niemand. Eine Katze aber musste anschließend zu einem Tierarzt gebracht werden.

Zeugen hatten kurz vor 11 Uhr entdeckt, dass Rauch aus einem Fenster im Klosterhof drang. Sie verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell gelöscht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf, die in einem Herd in der Küche des Hauses liegen könnte. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern noch an. (AZ)