Brand in Ulm: 40 Bewohner verlassen wegen Feuer im Keller ihr Wohnhaus

In Ulm hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Brandursache ist noch unklar.

In einem Mehrfamilienhaus in Ulm hat es am Montagnachmittag gebrannt. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei jedoch niemand.

Gegen 15.30 Uhr rückten Einsatz- und Rettungskräfte zu dem Feuer in der St.-Barbara-Straße aus. Im Keller des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die etwa 40 Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt Ursache für das Feuer gewesen sein. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurück. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: