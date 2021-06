Brandanschlag auf Synagoge: Ist der mutmaßliche Täter in die Türkei geflohen?

Plus Nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge wollen die Ermittler den Tatverdächtigen identifiziert haben. Doch hat der sich zwischenzeitlich ins Ausland abgesetzt?

Nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge haben die Ermittler nach eigenen Angaben inzwischen einen Tatverdächtigen identifizieren können. Es werde nach ihm gefahndet, hieß es am Dienstag. Doch wohl soll sich der gesuchte Mann mittlerweile in die Türkei abgesetzt haben.