Ulm

vor 45 Min.

Brandanschlag auf Ulmer Synagoge: Wird der geflohene Verdächtige nie ausgeliefert?

Der schwarze Fleck zeigt, wo der Attentäter das Feuer an der Synagoge gelegt hat.

Plus Der Verdächtige ist in die Türkei geflohen. Das Land wird ihn nicht ausliefern, ist Baden-Württembergs Justizministerin überzeugt. Was Rabbiner Trebnik sagt.

Von Sebastian Mayr

Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges rechnet nicht damit, dass der Tatverdächtige des Brandanschlags auf die Ulmer Synagoge von der Türkei ausgeliefert wird. Die Türkei lehne die Auslieferung eigener Staatsangehöriger an einen anderen Staat ausnahmslos ab, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Landtagsanfrage. Für Rabbiner Shneur Trebnik spielt die Frage nach einer möglichen Bestrafung ohnehin nicht die entscheidende Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen