Buntheit in freundlichster Erscheinung: Ulmer Künstlergilde vergibt ihren Preis 2021

Plus Mut zur Farbe und expressionistische Kraft beweisen die Künstlerinnen und Künstler bei der Mitgliederausstellung 2021 der Künstlergilde Ulm.

Buntheit in ihrer freundlichsten Erscheinung ist es, die den Eintretenden überrascht. Nicht nur Mut zur Farbe, sondern auch ein gerade expressionistisches Verlangen nach deren pointierten Darstellung scheint ein Grundbedürfnis der Künstlerinnen und Künstler zu sein, welche die Mitgliederausstellung 2021 der Künstlergilde Ulm bestückten.