Bus fährt am Blaubeurer Ring in Ulm gegen einen Roller

Zwei Menschen werden bei dem Unfall am Blaubeurer-Tor-Ring in Ulm verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Busfahrer.

Ein Bus ist am Montagnachmittag am Blaubeurer-Tor-Ring in Ulm gegen einen Roller gefahren. Der 61 Jahre alte Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht an der Hand. Durch das Bremsen des Busses verletzte sich auch eine Insassin leicht. Ins Krankenhaus musste allerdings niemand.

Unfall mit zwei Verletzten am Blaubeurer Ring in Ulm

Der Roller der Marke Piaggio wurde durch den Zusammenstoß etwa zwei Meter nach vorn geschoben. Er war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2500 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Busfahrer. (AZ)

Lesen Sie dazu auch