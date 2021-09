Corona: Auch das Impfzentrum in Ulm macht dicht

Nach den Impfzentren im Kreis Neu-Ulm steht jetzt auch das Aus für die Einrichtung in Ulm fest.

Die Impfzentren des Landes schließen zum 30. September. Also auch das in Ulm. Das bedeutet, dass vergebene Zweittermine dort nicht stattfinden. Das Impfzentrum verweist an niedergelassene Ärzte und Ärztinnen.

Bis 30. September seien Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum Ulm weiter möglich. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um eine Erst-, eine Zweit- oder um eine Auffrischimpfung handelt; die passenden Impfstoffe seien in ausreichender Menge vorhanden.

Impfzentrum in Ulm hat vorläufig weiter geöffnet

Wer etwaige Wartezeiten vermeiden möchte, könne selbstverständlich nach wie vor über die reguläre Terminvergabe feste Termine vereinbaren und hierbei auch den präferierten Impfstoff auswählen – online unter impfterminservice.de oder per Telefon 116117. Fest vereinbarte Termine haben Vorrang.

In der vergangenen Woche wurden 2813 Impfungen durch das Impfzentrum Ulm durchgeführt; circa 1700 im Impfzentrum selbst, circa 1100 durch die mobilen Teams des Impfzentrums.

Impf-Aktionswoche im Kreis Neu-Ulm

57,9 Prozent der Menschen im Landkreis Neu-Ulm sind bereits zweimal gegen Corona geimpft. Jetzt ändert der Landkreis seine Strategie bei den Impfungen. Im Kreis startet eine Impf-Aktionswoche. (AZ)



