Corona-Impfteams im Blautal-Center: "Nachts träume ich vom Impfen"

Plus Das Ulmer Impfzentrum ist geschlossen, mobile Teams sind an der Belastungsgrenze. Wie ein Corona-Impftag im Blautal-Center läuft und wer sich dort impfen lässt.

Für 13 Uhr ist die Öffnung des Pop-up-Impfzentrums in einem leer stehenden Laden im ersten Stock des Ulmer Blautal-Centers angesetzt. Eine Schlange von rund 100 Impfwilligen schlängelt sich bereits eine Viertelstunde vor Öffnung durch das Obergeschoss. Wer sind die Menschen, die hier warten? Und wie läuft ein Corona-Impftag?