Corona-Inzidenz überschreitet Schwelle in Ulm: Neue Regeln gelten - Czisch warnt

In Ulm lag die Corona-Inzidenz wieder längere Zeit über dem Wert von 10. Schon ab Donnerstag gelten neue Regeln. OB Czisch warnt vor Leichtsinnigkeit.

In Ulm lag die Corona-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) am Mittwoch, 7. Juli, den fünften aufeinanderfolgenden Tag über dem Wert von 10. Die Folge: Die Lockerungen, die erst vergangenen Freitag in Kraft getreten waren, werden wieder zurückgenommen. Im Zuge dessen warnt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch vor einer gewissen "Impfmüdigkeit".

Die Corona-Pandemie dauere weiter an - auch wenn der Blick in die Stadien der Fußball-EM mit Menschmassen ohne Masken ein anderes Signal senden würde. "Diese skandalöse Nachlässigkeit wird einen Anstieg der Infektionen nach sich ziehen", kritisiert Czisch in einer Mitteilung. Im Herbst würden erhebliche Einschränkungen drohen, wenn sich nicht weiterhin möglichst viele Menschen impfen lassen, so Czisch.

Stadt Ulm will mit einer Kampagne für das Impfen werben

Deshalb werde die Stadt nicht nur mit einer Kampagne auf Plakaten und in den Sozialen Medien für das Impfen werben, sondern auch Impftermine in den Sozialräumen anbieten. Dabei werde auch die jüngere Bevölkerung berücksichtigt. "Wir haben erste Testläufe an Schulen durchgeführt und sind gut vorbereitet, wenn die Impfung für Kinder und Jugendliche - hoffentlich bald - flächendeckend ermöglicht wird", so Czisch.

Für die Clubs und Diskotheken fordert Ulms OB Planungssicherheit: "Wenn die Modellprojekte im Land ein positives Fazit zulassen, sollte zumindest ein Teil dieser Branche auch bei Inzidenzen über 10 öffnen dürfen, natürlich unter strengen Auflagen. Das würde auch helfen, die nächtliche Lärmbelästigung im öffentlichen Raum einzudämmen."

Neue Corona-Regeln gelten ab Donnerstag in Ulm

Das Nachtleben hätte in Ulm - wie berichtet - eigentlich vergangenen Freitag öffnen dürfen, doch so wirklich getan hat das niemand. Aufgrund der nun angestiegenden Inzidenz müssen Clubs und Diskotheken wieder schließen. Bereits am Donnerstag, 8. Juli, treten die neuen, strengeren Regeln in Kraft. Ein Blick:

Treffen sind nicht mehr mit maximal 25 Personen, sondern nur noch mit 15 Personen aus vier Haushalten möglich. Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit.

Private Veranstaltungen sind im Freien und in geschlossenen Räumen nur noch mit 200 statt 300 Personen möglich. In geschlossenen Räumen ist ein Nachweis der sogenannten "3G" notwendig: also getestet, geimpft oder genesen.

Öffentliche Veranstaltungen sind im Freien auf maximal 750 Personen beschränkt. Bei über 200 Personen gilt eine besondere Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen sind maximal 250 Personen erlaubt, beziehungsweise 20 Prozent der Kapazität oder 60 Prozent mit einem "3G"-Nachweis.

In der Gastronomie gilt in geschlossenen Räumen wieder ein Rauchverbot.

Bei Wettkampfveranstaltungen im Sport sind im Freien nur noch 750 statt 1500 Personen erlaubt. Bei über 200 Personen gilt eine besondere Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen ist die Personenzahl auf 250 beschränkt, beziehungsweise 20 Prozent der Kapazität oder 60 Prozent mit einem "3G"-Nachweis. (AZ/krom)