Dank Stipendium: Abiturientinnen aus Ulm freuen sich auf Studium im Ausland

Plus Die Alexander-Spohn-Stiftung ermöglicht Absolventen aus Ulm und Neu-Ulm zwei Auslandssemester. Jetzt läuft die Bewerbungsrunde für 2022/23.

Vor einem Jahr finanzierte die noch sehr junge Alexander-Spohn-Stiftung erstmals für zwei Studenten aus Ulm zwei Auslandssemester. Markus Köhler konnte durch die Unterstützung der Stiftung zwei Semester Architektur in Mailand studieren, Simon Schwesig ermöglichte die Stiftung zwei Semester Europarecht, Internationales Recht und Völkerrecht im niederländischen Leiden. An seinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub stellte Ulms OB Gunter Czisch gemeinsam mit Stiftungs-Geschäftsführer Simon Fosseler und mit Gerhard Semler, dem Vorstandsbevollmächtigten, die beiden Stipendiatinnen dieses Herbstes vor.