Ulm

vor 5 Min.

Das Format "Ulm-Open" soll wildfremde Menschen ins Gespräch bringen

Die Sonne der Gastfreundschaft geht auf: Ulm will den Austausch von Mensch zu Mensch fördern: Am Tag von Ulm-Open können Menschen ihre Vorgärten, Innenhöfe und Gärten öffnen, um andere Menschen zu sich einzuladen.

Plus "Ulm-Open" ist kein neues Profi-Tennisturnier, sondern ein Format, das am Wochenende wildfremde Menschen ins Gespräch miteinander bringen soll. OB Czisch ahnt, dass sich manch Bürger schwer tun wird.

Von Oliver Helmstädter

OB Gunter Czisch kennt offenbar "seine Ulmer". Denn das Stadtoberhaupt ahnt, dass für "so manch hier sozialisierten Bioschwaben" das neue Format eine große Überwindung sein wird. Die Idee ist folgende: Am Samstag, 11. September, besuchen sich Ulmer gegenseitig. Das ist auch am Motto zu erahnen - " Ulm Open, eine Stadt besucht sich". Die Adressen werden dann im Internet auf einer interaktiven Karte veröffentlicht. Czisch: "Das braucht Mut." Trotzdem ist er ein Fan davon.

