Das Internationale Donaufest mischt mit beim Ulmer Festival "Stürmt die Burg"

Balkan-Beats und Gypsy-Swing: Die Band "Malaka Hostel" spielt auf der Ulmer Wilhelmsburg. Das Konzert ist ein Beitrag des Donaufests für "Stürmt die Burg".

Das Festival "Stürmt die Burg" bietet Künstlern und auch Veranstaltern eine Plattform mit besonderer Atmosphäre: Auf der Ulmer Wilhelmsburg haben sie die Chance, auch im zweiten Sommer der Pandemie ein Kulturprogramm für großes Publikum anzubieten. Am Samstagabend, 21. August, steht die Wilhelmsburg - wie bereits letzten Sonntag - nun wieder ganz im Zeichen des Internationalen Donaufests. 2020 musste das Ulmer Fest wegen der Pandemie ausfallen. Jetzt bietet das Festival-Team Balkanklänge, Gypsy Swing, Lángos und mehr auf der Burg.

Malaka Hostel spielt auf der Wilhelmsburg

Wenn die Freiburger Band "Malaka Hostel" auftritt, dann will sie vor allem mit Vielfalt überzeugen. Die Musiker singen spanisch, deutsch, tschechisch oder englisch – und die Musik ist dabei ihre Weltsprache. Folkloristisches, ob vom Balkan oder aus den Anden, findet im Programm der Band Platz, mit groovenden Beats und einer Brass-Abteilung mit Trompeten und Mundharmonika. Da finden Ska, Polka, Balkan-Beats und Rockriffs zusammen, ebenso wie Gypsy-Swing, Folk oder griechischer Rebetiko.

Das Internationale Donaufest gestaltet einen Tag auf der Burg

Bevor um 20 Uhr "Malaka Hostel" auf die Bühne im Burghof tritt, wird ab 19 Uhr der Künstler "Star Dog Champion" das Publikum unterhalten. Sini Joldic, so der bürgerlicher Name des Sängers und Songwriters, hat kroatische Wurzeln und lebt, schreibt und musiziert in Ulm. "Um das Donaufestfeeling an diesem Abend so authentisch wie möglich zu machen, wird es darüber hinaus auch typische Donauspezialitäten wie Lángos und Baumstriezel geben", teilt das Donaubüro mit. (AZ)